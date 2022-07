Salvini: "Chi prenderà più voti nel Cdx indicherà il premier. Giusto così"

Elezioni 25 settembre, il segretario della Lega Matteo Salvini ad Affaritaliani.it



"Il Centrodestra sarà unito, a differenza di una sinistra divisa e litigiosa. Chi governerà lo sceglieranno gli Italiani con i loro voti, chi ne prenderà di più indicherà il premier, come è giusto che sia". Con queste parole Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il Centrodestra sarà unito alle elezioni del 25 settembre e se vale sempre la regola che il partito della coalizione che prende più voti esprime il premier (in caso di vittoria).



Alla domanda sull'ipotesi Silvio Berlusconi presidente del Senato, il segretario della Lega risponde: "Non abbiamo parlato di incarichi ma solo di programmi, con la sicurezza, il blocco degli sbarchi clandestini e la rottamazione di milioni di cartelle di Equitalia come priorità. Berlusconi? Con tutto quello che ha fatto in Italia e nel Mondo, può aspirare legittimamente a qualsiasi incarico, ma non ne abbiamo mai parlato". E infine: "P.S. Draghi è stato abbandonato da 5Stelle e PD, non da altri".