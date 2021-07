Cerno fa il Mourinho: "In Parlamento c'è tanta prostituzione intellettuale"

Nel giorno in cui Josè Mourinho si presenta ai tifosi della Roma, Tommao Cerno rispolvera un classico dello "Special One".

"Non escludo che alcuni si prostituiscano per essere ricandidati, non escludo niente", ha detto il senatore del Gruppo Misto a Klaus Davi, conduttore del talk Klaus Condicio. "Quando uno smette di pensare con l'obiettivo di rimanere in un posto, in Parlamento, se lo fa con la testa può farlo anche col corpo. Quindi non lo escludo anche se non ho mai assistito a episodi del genere. Per me comunque è più grave farlo con la testa che col corpo. Detto questo, di forme di prostituzione intellettuale in Parlamento ne ho viste a centinaia, cioè persone che dicono una cosa e poi fanno il contrario perché hanno paura che il capobastone del gruppo, il segretario o il vicesegretario poi le escluda; vediamo una specie di codice di comportamento per cui modificano le proprie idee sulla base di quella che è una convenienza. È orrendo vedere queste cose".

TOMMASO CERNO: MOLESTIE NEL MONDO GAY? C'È OMERTÀ

"Nell'omosessualità pochissimi hanno il coraggio di affermare e pubblicare le violenze perchè c'è omertà e c'è paura di ciò che la gente pensa, quindi è due volte più difficile denunciare l'uomo che ti ha usato violenza perché significa anche denunciare il proprio comportamento. Uno vede il gay pride e pensa chissà cosa, invece non è così: violenze nascoste in famiglie, violenze nascoste sul posto di lavoro, violenze contro ragazzi che non hanno il coraggio di denunciarle, ce n'è in continuazione".

TOMMASO CERNO: AVANCES IN PARLAMENTO? E' CAPITATO MA IN MODO DISCRETO

"Ci sono state delle situazioni in cui le simpatie si manifestano ma non è mai avvenuto nulla. Sono capitate avances ma in modo discreto. Ho 46 anni, se uno volesse essere corteggiato in Parlamento non è difficile. Magari poi ti chiedono di uscire con te perché vogliono un favore, invece se uno vuole uscire lo fa per qualcosa di meglio di un favore".