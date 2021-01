Cerno: "Torno nel gruppo PD da indipendente, discorso Conte chiarisce che..."

Governo, Tommaso Cerno: "Torno nel gruppo PD da indipendente"

“Come indipendente, da stasera torno nel gruppo PD, per una partita diversa, che non è più quella delle correnti ma è quella dell’esterno. Cioè che le riforme, il cambiamento, la nuova Italia possono essere raccontate da sinistra”. Così il senatore Tommaso Cerno (PD) in una dichiarazione fuori Palazzo Madama sul voto di fiducia al Senato. Ha aggiunto: “Conte ha posto i paletti dell’alleanza come paletti culturali, e come obbiettivo una sinistra”