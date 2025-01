Che cosa è di destra, che cosa è di sinistra

Piccolo florilegio dei limiti della destra italiana (e delle volte della sinistra) peccando gravemente di generalizzazione. Quando arriva la destra in Rai non assume la gente di destra. Smette proprio di assumere. Per paura che la sinistra si arrabbi. Al massimo, e tra mille polemiche, cambia alcuni volti noti, che già avevano cambiato faccia almeno 20 volte e che quindi con il prossimo governo torneranno da dove sono venuti.

Quando arriva la destra negli organi giudiziari indaga e accende fari sulla destra al governo per paura che qualcuno dica loro che sono appiattiti sulla linea governativa. Quando arriva la destra alla guida di comuni, enti, commissioni governative, quando prova ad assumere o dare consulenze generalmente combina pasticci di due tipi: uno, sulla qualità delle persone proposte; due, con processi amministrativi a dir poco lacunosi. Quando arriva la destra al governo, per paura di essere tacciata di essere fascista (cosa che poi comunque avviene, e non poco), non risponde agli intellettuali di sinistra. Viene il dubbio che non ci siano intellettuali di destra tout court, o che comunque non abbiano le palle. Quando arriva la destra al governo, la sinistra pubblica un sacco di libri. Quando arriva la sinistra al governo, la sinistra pubblica un sacco di libri.

Destra unita alle elezioni e divisa al Governo: il contrario della sinistra

Quando arriva la destra al governo, taglia i fondi alle regioni di destra: è più facile tagliare agli amici che ai nemici, perché gli amici non possono strillare. La destra marcia unita alle elezioni, marcia divisa al governo. La sinistra marcia divisa alle elezioni, ma marcia unita al governo. Il governo tecnico non è mai di destra. La guida del sistema bancario sicuramente non è di destra, ma cattolica e di sinistra. Quando arriva la sinistra al governo cambia i vertici di Cdp, quando arriva la destra al governo conferma i vertici di Cdp che c'erano sotto la sinistra. Quando arriva la destra al governo, c'è sempre qualcuno che dice qualche cazzata fascista e razzista. Quando arriva la sinistra al governo, non c'è nessuno che si fa scappare di essere stato comunista. Quando si va a votare i cittadini generalmente cambiano sempre rispetto alla volta precedente.