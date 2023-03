Che Tempo che Fa, Schlein: "Da Piantedosi parole inumane, chiarisca su Cutro"

Strage di Cutro, l'affondo di Schlein a Piantedosi: "Noi non abbiamo vie legali e sicure per l'ingresso in Europa per chi fugge da guerre"

Dai migranti alle parole del ministro dell'Interno Piantedosi, dal "nuovo" partito democratico alle ambizioni future: Elly Schlein, ospite a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, ha fatto il suo debutto in tv da segreteria del Pd, delineando le linee guida dei dem, oltre che rimarcare la distanza politica dalle neo dichiarazioni "inumane" del titolare del Viminale.

"Dobbiamo cambiare i volti, il metodo e la visione di questo Partito Democratico. E se tante persone sono tornate a votare e hanno fatto questa scelta è perché l'aspettativa è finalmente di avere un partito umile all'ascolto e utile alla comunità", ha detto Schlein.

Mentre sulla questione migranti la neo segreteria del Pd, ha rimarcato che "questo è un governo ossessionato dal tema dell'immigrazione che non ha visto l'emigrazione di tanti giovani con salari bassi e contratti precari che fanno la scelta di andare in un altro Paese per costruire un futuro dignitoso". E su Piantedosi, "forse il Ministro, prima di dire cose inumane, dovrebbe porsi il tema che noi non abbiamo vie legali e sicure per l'ingresso in Europa per chi fugge da guerre, discriminazioni e torture e ha diritto di chiedere protezione internazionale nei nostri paesi."

