Chi è Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e sicurezza energetica

Governo: Chi è Gilberto Pichetto Fratin, il nuovo ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

È un azzurro di lungo corso il nuovo ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, chiamato da Giorgia Meloni nella lista pronunciata poco dopo le 18, al termine del lungo incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Candidato, ed eletto, alla Camera dei Deputati come capolista nel collegio plurinominale Piemonte 1 - 02 di Chieri – Moncalieri durante le elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022, la sua è stata una vera e propria ascesa, da ultimo all’interno del “toto-ministri”: dopo Giuseppe Pella, che fu anche a capo del governo, e dopo Lucia Azzolina, è il terzo ministro espresso dal Biellese nella storia del dopoguerra italiano.

Chi è Gilberto Pichetto Fratin, da vice del Mise a ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ma chi è il nuovo ministro piemontese? Tifoso della Juve e della “flat tax” al 23%, sposato con tre figli, Pichetto Fratin è nato a Veglio, un piccolo paese di 400 abitanti della provincia di Biella, il 4 gennaio 1954. Laureato in economia e commercio nel 1978 all'università di Torino, ha intrapreso l'attività di commercialista e insegnante di materie economiche negli istituti tecnici. Militante in Forza Italia da poco dopo la fondazione del partito di Silvio Berlusconi, la sua gavetta politica è iniziata presto, tutta in Piemonte: prima come consigliere comunale a Gifflenga nel 1975, poi come vicesindaco di Biella, e ancora come consigliere regionale del Piemonte nel 1995. E' stato anche, sempre con Forza Italia, assessore all'Industria e al Commercio.

Diventato senatore del Popolo della Libertà dal 2008 al 2013, è stato poi rieletto nel 2018 con Forza Italia, dopo la parentesi da candidato sconfitto da Sergio Chiamparino alla presidenza della Regione. Due anni dopo è diventato capogruppo in commissione Bilancio. Nel 2021, sotto il governo di Mario Draghi, è finalmente approdato a Palazzo Chigi come viceministro allo Sviluppo Economico. Per iniziare il nuovo incarico, presterà giuramento di fronte al Presidente della Repubblica nella giornata di domani, sabato 22 ottobre alle 10.