Chi è Paola Del Din, prima partigiana paracadutista citata da Meloni

Meloni e il ringraziamento ad una partigiana. Ecco di chi si tratta

La premier Meloni nella sua lettera aperta per la festa della Liberazione, pubblicata sul Corriere della Sera, ha voluto citare e ringraziare una partigiana, la prima paracadutista donna: il suo nome di battaglia è "Renata" e ha avuto un ruolo cruciale per l'Italia. Paola Del Din, questo il suo vero nome, si lanciò dietro le linee nemiche per portare gli ordini della Resistenza. "Renata" è nata a Pieve di Cadore il 22 agosto 1923 ed è una patriota italiana. La premier ha detto di lei: "E' la mamma e nonna di tutti gli italiani che antepongono l'amore per la propria Patria a ogni contrapposizione ideologica".

Paola Del Din è stata la prima donna paracadutista militare italiana e l'unica - riporta Tgcom 24 - ad aver compiuto un lancio di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. Subito dopo l'armistizio, con il fratello Renato, ex allievo della Scuola Militare di Milano, entrò a far parte della resistenza in Friuli-Venezia Giulia nelle file della Brigata Osoppo. Affrontò numerosi e rischiosi incarichi come staffetta e informatrice. Dopo l'uccisione del fratello da parte dei tedeschi, Paola Del Din ricevette l'incarico dalla Brigata Osoppo di raggiungere gli alleati a Firenze per consegnare un messaggio.