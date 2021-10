Serenella, moglie di Draghi: origini nobiliari e l'amore per i cani. RITRATTO

La prima uscita pubblica della riservatissima Maria Serenella Cappello da quando suo marito, Mario Draghi, ricopre il ruolo di presidente del Consiglio. L'occasione è quella della visita in Italia del presidente Usa Joe Biden, a Roma per il G20. Subito dopo l'incontro tra il premier e il numero uno della Casa Bianca a Palazzo Chigi e gli inni nazionali nel cortile d'onore, le telecamere hanno immortalato i due presidenti accompagnati dalle rispettive consorti, Maria Serenella Cappello e Jill Biden.

La first lady del capo del governo ed ex presidente della Bce è nata a Padova il 28 luglio del 1947 (74 anni). La coppia Draghi ha due figli, Giacomo e Federica. Un passato di studi in letteratura inglese all’università di Vicenza, Serenella, che ha conosciuto il presidente del Consiglio all'età di 19 anni, è sempre stata lontana dai riflettori, spesso protetta dalle mura delle case di famiglia in Umbria. Di origini nobiliari (discendente della sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici), è anzitutto un’esperta e appassionata di letteratura inglese.

La coppia Draghi vive in un attico al quartiere dei Parioli di Roma, possiede un cane molto particolare: un bracco ungherese. Ma quella per l'amico dell'uomo a quattro zampe non è un semplice hobby, è un vero e proprio amore. Serenella è sposata con SuperMario da ben 48 anni (il sì risale al 1973). La primogenita, Federica, è laureata alla Sapienza in Biochimica, con un master in Business Administration alla Columbia Business School. Tra le sue esperienze lavorative gli incarichi come investment director in Genextra Spa e come board member per Iab - Italian Angel for Biotech.

Il secondogenito è Giacomo, convolato a nozze con Valentina Orneli, terapista nutrizionale: la coppia si è sposata in Umbria, con festa in una delle ville di famiglia. Giacomo si è formato all’università Bocconi e ha lavorato per oltre 13 anni nella banca d’affari Morgan Stanley, con sede a New York, per poi, nel maggio del 2017, rientrare in Europa, a Londra, per intraprendere la carriera di portfolio manager in LMR Partners, che si occupa di gestione investimenti.

In Umbria la famiglia Draghi ha scelto Città della Pieve (in provincia di Perugia), mantiene una proprietà che occupa 24 vani, con annessi due magazzini. Ma frequenta anche spesso la casa al mare di Lavinio e la terra d’origine in Veneto. La famiglia, nel passato, è stata più volte a Stra, sulla riviera del Brenta, dove frequentava una nota locanda di pesce ad Arino di Dolo. Delle uscite pubbliche della coppia, prima di quella ufficiale di oggi, si sa poco o nulla. Con un paio di eccezioni. Alcune tenerezze verbali e un sorriso scambiato in un negozio di articoli per animali, e un frammento di conversazione “rubato“ dai cronisti due anni fa alle urne.

In quell’occasione la signora Draghi disse: “Mio marito non farà un governo, non è un politico”. Ma fu lo stesso Draghi a intervenire per non chiudere in anticipo le porte di Palazzo Chigi, troncando su nascere ogni illazione: “Andiamo, non parlare“. In una precedente occasione, prima di lasciare la Bce, ai giornalisti che chiedevano quale sarebbe stato il futuro, politico Draghi era stato esplicito: “Chiedete a mia moglie. Spero che almeno lei lo sappia. Di sicuro ne sa più di me”.