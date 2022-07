Chi è Giusy Versace, la campionessa paralimpica prestata alla politica

Chi è Giusy Versace, deputata ex Forza Italia

Giuseppina Versace è nata a Reggio Calabria il 20 maggio 1977, ma poi si è trasferita a Londra e quindi a Milano, dove lavora dal 1999. E' figlia di Alfredo Versace, cugino dei noti fratelli Donatella, Santo e Gianni Versace, ma quando ha scelto di entrare nel mondo della moda lo ha fatto con un'azienda diversa da quella di famiglia. Una “sfida” che ben inquadra il suo carattere volitivo, messo a dura prova dal destino.

Il 22 agosto 2005, quando aveva 28 anni, è rimasta vittima di un grave incidente stradale sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel quale ha perso entrambe le gambe. Nel 2010 ha iniziato a correre con un paio di protesi in fibra di carbonio, diventando così la prima donna italiana a gareggiare con una doppia amputazione agli arti inferiori. L'anno seguente ha fondato l'associazione Disabili No Limits Onlus, per aiutare altre persone nelle sue condizioni ad avvicinarsi allo sport.

Nella sua carriera sportiva ha conquistato diversi record e ha vinto 11 titoli nazionali, una medaglia d'argento e una di bronzo agli europei paralimpici del 2016, per poi arrivare ottava nei 200 metri alle Paraolimpiadi di Rio.

Nel 2014 ha vinto “Ballando con le stelle” in coppia con Raimondo Todaro. Il duo si è poi riproposto a teatro, con uno spettacolo tratto dall'autobiografia di Giusy, "Con la testa e con il cuore si va ovunque" (2013). Nella vita, Giusy fa coppia fissa ormai da molti anni con Antonio Magra, 40enne stewart di terra all’aeroporto di Catania, anch'egli reduce da un incidente simile al suo: si sono conosciuti facendo riabilitazione.

In televisione Giusy ha lavorato anche come conduttrice di “Alive - La forza della vita” (Rete 4) e della “Domenica Sportiva” (Rai 2). Nelle elezioni del 2018 è stata eletta nel collegio uninominale di Varese per la Camera dei deputati, nella lista di Forza Italia. Dopo aver fatto parte della commissione Affari Sociali di Montecitorio, con delega del gruppo alle pari opportunità e disabilità, e della commissione bicamerale d'infanzia e adolescenza, il 26 luglio 2022 ha lasciato il partito di Silvio Berlusconi, in dissenso con la scelta di togliere la fiducia al Governo Draghi.