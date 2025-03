Chiara Gemma: "Oria, offesa una divisa e un'intera comunità di persone per bene. Riportiamo la tranquillità"

Chiara Gemma: "Oria, offesa una divisa e un'intera comunità di persone"

“L’incendio delle due auto della Polizia locale di Oria è di per sé un atto gravissimo che bisogna condannare senza esitazione”, dichiara l’On. Chiara Gemma (europarlamentare pugliese di Fratelli d’Italia).

“Al di là del danno materiale alle auto - ha aggiunto - è certamente un’offesa che ferisce un’intera Comunità, oltre a colpire l’onestà e l’impegno di uomini e donne dell’Istituzione della Polizia municipale che, dovunque, con la loro divisa, lottano ogni giorno per garantire sicurezza, ordine pubblico e tranquillità.

Non è possibile che per pochi, pochissimi individui si possa “macchiare” la stragrande maggioranza di persone perbene che vivono ad Oria e a cui va tutta la mia solidarietà e vicinanza.

Sono certa che presto le stesse Forze dell’ordine riusciranno a risalire ai responsabili. Concordo con il collega Consigliere regionale e Presidente della Commissione Antimafia regionale, Luigi Caroli, che si tratta di un episodio che rappresenta un campanello d’allarme per tutto il territorio in provincia di Brindisi. Bisognerà adoperarsi affinché la rete di contrasto e di prevenzione alla criminalità diffusa possa estendersi ulteriormente. È tempo che le Istituzioni che rappresentiamo, a tutti i livelli, possano intervenire per riportare tranquillità e serenità. La bella cittadina di Oria le merita a pieno titolo".