Ciampolillo, l'uomo del giorno: rete scatenata. "Il Senato Var (a) la fiducia"

CIAMPOLILLO, AL SENATO E' LUI L'UOMO DEL GIORNO

Sono passate le 22 quando la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati riammette al voto Lello Alfonso Ciampolillo. Barese e senatore ex M5s, Ciampolillo non ha risposto nè alla prima, nè alla seconda chiama: è arrivato esattamente alle 22,14. Bagarre in Aula alla richiesta di poter esprimere il proprio voto: a qual punto la presidente del Senato, per la prima volta nella storia, conulta le immagini-video registrate. Le agenzie parlano subito di "Var".

Non è forse una nazione bellissima la nostra?#ciampolillo pic.twitter.com/FJl5YeNh6a — Tedøforo (@Ted0foro) January 20, 2021

CIAMPOLILLO, LA RETE SI SCATENA: SOCIAL IMPAZZITI

Neanche a dirlo la rete si è scatenata: meme, immagini, foto, fotomontaggi e battute a non finire sui social. “Il Senato Var(a) la fiducia”, è solo uno dei tanti commenti ironici. "Quando il bagno chiama non ce n’è per nessuno!!", scrive un altro utente.

CIAMPOLILLO, NON SOLO LUI HA VOTATO ALL’ULTIMO ISTANTE DISPONIBILE...

Insieme a Ciampolillo però, anche un altro senatore ha votato in extremis: si tratta di Riccardo Nencini, depositario del simbolo di Italia Viva e rappresentante del Partito socialista italiano. Anche Nencini non ha risposto alle prime due 'chiame' e per tutta la giornata c'è stato un alone di mistero intorno alle sue intenzioni. Alla fine ha votato a favore della fiducia e contro l'orientamento di partito che suggeriva l'astensione.