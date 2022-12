Ciclone Ronzulli (FI) sulla maggioranza: “Reintegro sanitari No Vax? Non voto”

Decreto Rave, la capogruppo al Senato di Forza Italia Licia Ronzulli non vota il provvedimento di conversione in legge

Ciclone Ronzulla sulla maggioranza. La fedelissima di Silvio Berlusconi, nonchè capogruppo di Forza Italia al Senato ha annunciato che non parteciperà al voto di conversione del decreto Rave, che contiene anche le misure per il reintegro del personale sanitario che non ha aderito alla campagna di vaccinazione anti Covid. Una decisione, ha affermato durante la discussione generale, presa "con rammarico". "Siamo stati noi di FI ad ispirare il decreto sull’obbligatorietà dei vaccini", ha ricordato parlando a titolo personale.

"La storia mia e delle battaglie di FI sono state sempre in nome della scienza e della verità. Le battaglie che ho combattuto in questi anni mi sono costate incomprensione e attacchi ma sono il bagaglio che mi porto sulle spalle nell'esercizio dell'incarico che sono chiamata a servire. Tutti auspichiamo che non si presenti una nuova pandemia - ha aggiunto - ma avallare il reintegro dei sanitari che non si sono vaccinati e' un pericoloso precedente. Noi legislatori stiamo dicendo a quei sanitari che si sono vaccinati che avrebbero potuto non farlo. Non posso dire sì al reintegro del personale sanitario che non si e' vaccinato mancando a un codice etico e morale che la professione impone. Non posso dire si' per coerenza e credibilità", ha insistito.

Ronzulli ha infine ribadito che la sua "è una posizione personale" e che "la lealtà incondizionata verso la maggioranza e il governo non devono essere messi in discussione. Il gruppo voterà in linea con la maggioranza - ha concluso - io non parteciperò al voto sull'articolo 7 ne' a quello sul provvedimento".

Decreto Rave, Paita (Az-Iv): "Da Ronzulli segnale di serietà"

"Un plauso a Licia Ronzulli che annuncia che non parteciperà al voto sul decreto Rave perché contenente la norma sul reintegro dei medici No-Vax. Un segnale di serietà in netta contrapposizione al Governo sovranista". Non ha perso tempo Raffaella Paita, presidente del gruppo di Azione-Italia Viva al Senato, a congratularsi su Twitter con la collega per questa scelta.