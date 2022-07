Cingolani: "Io di nuovo ministro al prossimo Governo? Non lo sarò per scelta"

Cingolani: non sarò ministro per scelta nel prossimo governo

La risposta alle domande dei cronisti del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in conferenza stampa alla sede del ministero a Roma.

Gas: Cingolani, non previste misure contenimento industriale

Anche nel caso in cui le forniture russe si interrompessero completamente con gli attuali piani di stoccaggio l'Italia avrebbe gas a sufficienza fino a febbraio. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani presentando il piano del gas al Mite. Il ministro ha precisato che “la mancanza di gas russo sarà compensata da nuove forniture algerine e per questo non si prevedono misure di contenimento drastico della domanda da parte delle industrie. Al momento, la sicurezza energetica è garantita con un piano nazionale di risparmi sul gas assolutamente leggero e sostenibile”.

Gas: Cingolani, servono altri 2 rigassificatori

“Manderemo al 100% di capacità i rigassificatori che abbiamo ma questo ci porterà altri 3/4 miliardi di metri cubi. Ci servono due rigassificatori nuovi”. Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani nel corso di una conferenza stampa. “Non possono essere messi a Sud per via di una strettoia a Sulmona e allora", ha spiegato, "sono da mettere al Nord, uno sul Tirreno e uno sull’Adriatico. Un giorno andranno via, saranno strutture galleggianti ormeggiate dove c’è tubo a cui si possono collegare. Una è prevista a Piombino e l’altra a Ravenna. Piombino è quella che sarà pronta prima, perchè ci sono tutte le condizioni tecniche per allacciarsi in sicurezza. Per Ravenna serve invece un raccordo quindi ci sarà bisogno di un anno in più ma è fondamentale che tra il primo trimestre del 2023 e il primo trimestre del 2024 inizino a rigassificare”.