Cisl, Luigi Sbarra annuncia il passo indietro. Ecco chi sarà il prossimo segretario

Cisl, Luigi Sbarra lascia dopo quattro anni: "Rispetterò lo statuto"

La Cisl cambia segretario, uno dei più grandi sindacati italiani annuncia la svolta nella dirigenza. A fare un passo indietro è stato il numero uno della Cisl Luigi Sbarra che ha deciso di fare un passo indietro dopo quattro anni al comando del sindacato. "Rispetterò - dice Sbarra ad Avvenire - lo statuto onorando le regole, come è giusto che sia". A febbraio Sbarra compirà 65 anni, età che preclude - secondo le regole che si è dato il sindacato - la possibilità di far parte delle segreterie locali e nazionali (pensionati esclusi). Si tratta - riporta Il Giornale - di una norma introdotta dal suo predecessore Annamaria Furlan, uscita a 62 anni perché pensionanda del settore postale, e alla quale Sbarra non intende derogare. Il passaggio, tuttavia, avverrà nel solco della continuità. Sbarra ha praticamente designato il successore nel segretario generale aggiunto Daniela Fumarola.

"Penso che Fumarola - ha detto il segretario ad Avvenire - abbia il profilo giusto per guidare la Cisl nei prossimi anni con responsabilità, autorevolezza, pragmatismo, autonomia dalla politica, concretezza". L'iter sarà avviato già a gennaio e si concluderà con il congresso della prossima estate anche se sarà il consiglio generale a individuare il nuovo leader cislino. Fumarola ha 58 anni ed è entrata nella segreteria confederale Cisl nel 2020, l'anno successivo Sbarra l'ha voluta responsabile della segreteria organizzativa e poi da dicembre 2023 segretario generale aggiunto. È merito anche di Fumarola se l'ultimo quadriennio, ha ricordato il numero uno della Cisl, si chiude "con oltre 150mila iscritti in più nelle categorie attive".