"Inflazione resta alta? Indicizzeremo ogni tre mesi pensioni e stipendi"

"L'Italia non è affatto un problema per mercati ed Europa. Infatti lo spread scende"



"La speranza di tutti è che quella dell'inflazione sia solo una fiammata. E se rientrano i prezzi dei costi dell'energia potrebbe addirittura esserci una deflazione. Ma laddove l'inflazione fosse persistente, in quel caso dovremmo intervenire". Lo spiega ad Affaritaliani.it Claudio Borghi, capogruppo della Lega in Commissione Bilancio al Senato. "Sulle pensioni l'indicizzazione al costo della vita già esiste, annuale, e potrebbe diventare trimestrale. La stessa cosa si potrebbe fare per salari e stipendi. D'altronde ho parlato proprio in questi giorni con rappresentanti di Confindustria per questioni relative al Decreto Aiuti Quater. Si lamentavano per l'aumento dei costi in particolare energetici e per l'inflazione, comprendiamo il loro punto di vista ma gli ho detto di mettersi la mano sul cuore perché, così come le aziende hanno problemi, anche i loro dipendenti non sono messi bene".