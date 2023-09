Codice della strada, multe fino a 1600€ per chi telefona o chatta alla guida

Codice della strada, Salvini inasprisce le sanzioni. Ecco cosa rischai si mette alla guida ubriaco o drogato

Il governo ha deciso di inasprire le sanzioni per chi guida alterato da sostanze stupefacenti e alcol e distratto dal telefonino. Arriva oggi in Consiglio dei ministri il disegno di legge "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada". Il testo torna in Cdm dopo il passaggio in Conferenza unificata dove è stato chiesto di inasprire le sanzioni per chi usa il cellulare alla guida o per eccesso di velocità. Con il suo via libero definitivo, può cominciare l’iter parlamentare. L’obiettivo del governo - si legge sul Corriere della Sera - è approvarlo entro l’autunno. Le nuove misure riguardano in particolare norme più severe sull’uso dei cellulari mentre si guida e per chi viene trovato ubriaco ed è responsabile di reati gravi come la fuga dopo un incidente stradale: patente sospesa nel primo caso, revocata per sempre nel secondo in caso di recidiva.

Matteo Salvini lo ha ripetuto più volte: "Tolleranza zero per chi si mette alla guida ubriaco o drogato". Ecco quindi regole più dure per chi è in stato di ebbrezza alla guida o "dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti": patente sospesa fino a 3 anni. Per i recidivi è vietato assumere alcolici prima di mettersi al volante e obbligatorio l’alcol-lock che blocca il motore in caso di tasso alcolemico sopra lo zero. Revoca a vita nel caso vengano commessi reati gravissimi mentre si guida, come la fuga dopo un incidente stradale. In caso di sospetto di assunzione di droghe, c’è il ritiro immediato della patente.

Diventano più aspre - riporta Il Messaggero - le regole per chi guida parlando al cellulare (senza viva-voce). Le nuove norme prevedono sanzioni almeno tre volte più alte e patente sospesa fino a 15 giorni per chi ha già meno di 20 punti e fino a 30 per chi è stato già in passato responsabile di un incidente stradale. Sanzioni pecuniarie triplicate per chi guida parlando o chattando al telefonino. La multa potrà arrivare fino a 1600 euro.