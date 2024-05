Confronto Meloni-Schlein il 23 maggio. Sfida tv a Porta a Porta da Bruno Vespa

La sede del dibattito sara' la trasmissione di Bruno Vespa "Porta a porta", su Rai1

Il tanto atteso confronto tv tra la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, si svolgera' giovedi' 23 maggio.

La sede del dibattito sara' la trasmissione di Bruno Vespa "Porta a porta", su Rai1.

Lo fanno sapere in una nota congiunta i rispettivi staff.



Leggi anche/ Mantovani (Fdi): “Basta con un'Europa che ci paga per non produrre"