Consultazioni, Giorgia Meloni cambia look: da Mattarella in abito "maschile"

Governo: nuovo look per Meloni al Colle, tailleur blu e occhialoni scuri con coda cavallo

Giorgia Meloni sceglie un completo scuro elegante giacca e pantaloni per le consultazioni al Colle. La premier in pectore stavolta non ha capelli sciolti ma a coda di cavallo con due ciocche ai lati del volto e sfoggia un tailleur (capo d'abbigliamento intramontabile della moda femminile) composto da due 'pezzi', giacca e pantalone blu navy, camicetta in tinta, su decolletè neri.

La leader di via della Scrofa arriva al Quirinale con occhialoni neri, che toglie all'ingresso. Ad accompagnarla i capiguppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida.