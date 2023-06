Conte assente ai funerali di Silvio? Smarcarsi da Schlein e ira della base

Conte assente in Duomo a Milano, ecco perché non va ai funerali di Berlusconi. Retroscena

Elly Schlein presente. Giuseppe Conte assente. E' rumoroso il forfait dell'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle ai funerali in Duomo a Milano di Silvio Berlusconi. In molti si chiedono perché abbia deciso di non partecipare. Le ricostruzioni che si fanno in Parlamento sono che Conte in questo modo intende smarcarsi dalla segretaria del Partito Democratico senza cedere alla retorica della beatificazione (almeno sulle reti Mediaset e non solo) dell'ex Cavaliere ora che non c'è più.



Il numero uno pentastellato vuole anche dare un segnale alla base grillina: partecipare ai funerali di Berlusconi, "nemico" politico per chi si riconosce nel Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, sarebbe probabilmente stato un segnale non accolto positivamente dall'elettorato e dalla del Movimento. Va bene il rispetto per la morte, dovuto a tutti, ma questa assenza è anche politica ed è legata alla presenza di Schlein.