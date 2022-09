Conte: dialogo col Pd? Da Letta giravolte. Impossibile dare fiducia ai vertici

Conte (M5S) a Radio 24: "Sconcertato da Letta, spaventosa la spregiudicatezza del gruppo dirigente"

Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, e' tornato a ripetere che per il Movimento 5 stelle "non e' possibile fare alcun affidamento su questa dirigenza del Partito democratico, dato che hanno avuto una giravolta repentina e hanno abbracciato di tutto e di piu'". Ospite di "24 Mattino", su Radio 24, Conte si è detto "sconcertato dalle dichiarazioni di Letta, il quale pare aver affermato che, se dovessero vincere le elezioni, non faranno un governo con Fratoianni e Bonelli". "Se cosi' fosse, e' spaventosa la spregiudicatezza di questo gruppo dirigente del Pd", ha aggiunto.

Conte (M5S): "Scostamento di bilancio dopo il rafforzamento della tassazione su extraprofitti"

Lo scostamento di bilancio "e' una cosa seria e va valutato dopo aver rafforzato la tassazione sugli extraprofitti e dopo averla estesa ad altri settori dove si sono verificate speculazioni". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di "24 Mattino", su Radio 24. "A quel punto - ha spiegato Conte - si puo' valutare uno scostamento che va comunicato ai mercati in modo credibile, che deve essere in un quadro di strategia economica seria, altrimenti si agitano".

Conte: "M5S contrario all'invio di nuove armi, Italia favorisca il negoziato di pace"

Inoltre, il movimento 5 stelle "e' contrario a nuovi invii di armi all'Ucraina", perche' "gli ucraini adesso sono massicciamente armati", ha ribadito il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di "24 Mattino", su Radio 24. Per Conte, quello che serve adesso nell'alleanza atlantica e' "un partner che riesca a impostare una svolta per il negoziato di pace, e questo puo' essere l'Italia, in un quadro condiviso".