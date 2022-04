Conte-Letta pranzo: sul tavolo misure famiglie, crisi ucraina e amministrative

Governo: pranzo Conte-Letta, i nodi dell'agenda politica sul tavolo

Il segretario del Pd Enrico Letta e il presidente del M5S Giuseppe Conte hanno si sono incontrati oggi per un pranzo di lavoro. Al centro del colloquio i principali temi dell'agenda a partire dalla guerra in Ucraina e i provvedimenti per il sostegno di famiglie e imprese. Oltre a questo, i due leader hanno toccato il tema del percorso verso le elezioni amministrative. Lo riferiscono fonti del Pd.

Conte: "Con Letta torneremo a confrontarci presto"

"Con Letta ci sentiamo abitualmente, frequentemente, e torneremo a confrontarci presto", risponde il leader M5S Giuseppe Conte, lasciando Montecitorio.

Leggi anche: