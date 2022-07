Conte: "Noi abbiamo subito ricatti. Senza risposte chiare fuori dal governo"

Governo, Conte: Draghi si assume responsabilità della sua decisione



"Qualcuno ha parlato di ricatto, noi il ricatto lo abbiamo subito". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in una diretta su Facebook parlando della crisi di governo.



Conte: senza risposte chiare M5s non resterà al governo - "Senza risposte chiare è evidente che il M5s non continuerà a condividere la responsabilità di governo". Lo ha detto Giuseppe Conte in una diretta Facebook. "Ci sentiremo liberi e Sereni di votare di volta in volta quel che serve al paese senza alcuna contropartita e in maniera disinteressata".

Conte: Draghi si assume responsabilità della sua decisione - "Confidavamo che Draghi optasse per un percorso diverso che non interpretasse il nostro come un voto contro la fiducia, ma lui l'ha intesa come una rottura del patto di fiducia che è alla base della maggioranza: ne prendiamo atto". Lo ha detto Giuseppe Conte in una diretta Facebook. "Come facciamo noi, Draghi si assume la responsabilità della sua decisione", ha aggiunto.

Conte: nostro no è a 'dl aiuti' non a fiducia - "Non abbiamo detto no alla fiducia, la nostra è stata una reazione a chiusura totale che ha rasentato la umiliazione politica alle nostre richieste sul 'Dl aiuti'". Lo dice il leader M5s Giuseppe Conte in una diretta Facebook.

Conte: Draghi ha ampia maggioranza, mai così in questi anni - "Il premier Draghi ha una maggioranza con ampi margini numerici, come mai è avvenuto in questa legislatura". Lo ha detto il leader M5s a Giuseppe Conte in diretta Facebook.