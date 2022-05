Conte incalza Draghi: "Qualcuno ci vuole fuori dal governo"

Superbonus: Conte, Draghi ne parla male ma si fregia +6,6 Pil

"Dicono spesso che M5s voglia far cadere il governo. Inizio a pensare che qualcuno voglia spingere M5s fuori dal governo. Se questa fosse l'intenzione ce lo dicano chiaramente. Chiedo rispetto per 11 milioni di cittadini che hanno votato il Movimento". Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, alla conferenza stampa di presentazione della Scuola di Formazione.

Superbonus: Conte, Draghi ne parla male ma si fregia +6,6 Pil - "Io non so di quali Draghi parlare, se del Draghi che nel Consiglio dei ministri approva la norma che proroga il Superbonus o se del Draghi che va al Parlamento europeo a parlare male di una misura che ha consentito a lui di andare in giro per l'Europa a fregiarsi di un Pil del 6,6%". Lo ha detto Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di presentazione della Scuola di formazione M5s.

Petrocelli: Conte,senatori M5s si dimetteranno da commissione - "Tutti i senatori M5s si dimetteranno" dalla commissione Esteri del Senato. "Ho gia' assicurato che il M5s contribuira' a superare l'impasse in commissione, anche il senatore Airola, che e' persona intelligente e seria e di cui mi pregio di essere amico". Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, alla conferenza stampa di presentazione della Scuola di Formazione.

Ucraina: Conte, non chiediamo a Draghi lista delle armi - Al presidente del Consiglio Mario Draghi "non stiamo chiedendo di portarci la lista della armi e approvarla una per una". Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, alla conferenza stampa di presentazione della Scuola di Formazione.

Dl Aiuti: Conte, assolutamente no alla fiducia - Il decreto Aiuti "e' una norma che non puo' assolutamente coniugarsi alla fiducia. Non puo' neppure lontanamente calare il concetto di fiducia". Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, alla conferenza stampa di presentazione della Scuola di Formazione. Il Movimento 5 stelle non ha votato il decreto a causa della presenza, nel provvedimento, di una norma sull'inceneritore di Roma.

Ucraina: Conte, anche altre forze vogliono Draghi in Parlamento - "Alla richiesta del M5s di sentire il premier Mario Draghi in Parlamento mi pare abbiano aderito anche altre forze politiche, ed e' stata accolta anche nel dibattito pubblico". Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, alla conferenza stampa di presentazione della Scuola di Formazione.