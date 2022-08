Conte, riapre al Pd: "Un domani governare insieme? Ci può stare"

Conte: "Non vedo problemi di collocazione internazionale"

"Una prospettiva di lavorare domani con altre forze politiche come il Pd ci può stare. Però dico al Pd e ai nostri elettori: le delusioni maturate ci rendono ancora più prudenti e intransigenti. Da ora in poi noi ci siederemo a un tavolo con condizioni più chiare del passato e non cederemo su nulla". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di Mezz'ora in più su Rai 3. "In politica pensare di governare da soli è difficile, io me lo auguro, siamo in crescita nei sondaggi, ma un governo monocolore è improbabile", ha risposto Conte.

"Non credo che, col prossimo governo, avremo dei grandi problemi di collocazione internazionale. Devo dire che sono l'unico leader a non essersi premurato di andare a Washington a dire che sono bravo e buono". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, ospite di "Mezz'ora in piu'", su Rai 3.

Elezioni: Conte, listino dei 15? Giusto mix tra continuità e rinnovamento - "Siamo l'unica forza politica che oggi presenta liste con persone tutte votate da una consultazione in rete con gli iscritti. Uscivamo dall'applicazione della regola del doppio mandato, abbiamo avuto un ricambio forte, avevamo bisogno di garantire un minimo di continuità e di esperienza e anche di novità dalla società civile. Quindi mi assumo la responsabilità di aver proposto 15 figure". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a in Mezz'ora in più, su Rai 3, replicando alle polemiche sul listino bloccato. "Oggi presenteremo delle candidature che per un quarto sono figlie di questo listino, e per tre quarti vengono dalle parlamentarie. Mi sembra un giusto mix. Si legge questa formula giornalista dei 'fedelissimi di Conte'" ma 'Chiara Appendino o Patuanelli sono fedelissimi di Conte o del Movimento?", ha concluso Conte.

Roma: Conte, idea Pd di farne pattumiera ci ha messo in grandissima difficolta' - "Voler fare la pattumiera del Centro Italia con l'accordo di Draghi ci ha messo in grandissima difficolta'". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a "Mezz'ora in piu'" su Rai3, tornando su uno dei motivi della rottura con il Partito democratico: quello del termovalorizzatore di Roma.