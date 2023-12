Cop 28, Meloni: “Obiettivi lontani. Transizione sia ecologica, non ideologica"

Meloni, serve una transizione ecologica non ideologica

"L'Italia sta facendo la sua parte nel processo di decarbonizzazione in modo pragmatico con un approccio" che rispetti la neutralità tecnologica "libero da radicalismo: se vogliamo essere efficaci" serve "una sostenibilità ambientale che non comprometta la sfera economica e sociale, una transizione ecologica non ideologica". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in plenaria alla Cop28 (Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici).

Meloni,serve una svolta sul clima,agire in modo ragionevole

"E' un momento chiave del nostro sforzo di contenere le temperature entro 1,5 gradi: anche se ci sono ragioni per essere ottimisti l'obiettivo è lontano, la Cop28 deve essere una svolta". "Ci viene chiesto di fissare una chiara direzione - ha aggiunto - e agire in modo ragionevole ma concreto".

Cop28: Meloni, obiettivi ancora lontani; serve una svolta

Questo vertice e' un momento chiave dei nostri sforzi per contenere l'aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi: abbiamo raggiunto il primo 'Global stocktake' e ci sono ragioni per essere ottimisti. Ma l'obiettivo rimane ancora lontano". "La COP28 deve essere un punto di svolta - ha aggiunto Meloni - siamo chiamati a dare una direzione chiara e ad attuare azioni ragionevoli ma concrete, come triplicare la capacita' mondiale di generazione di energia rinnovabile entro il 2030 e raddoppiare il tasso globale di miglioramento annuale dell'efficienza energetica".

Cop28: Meloni cita Buffet, impegno di oggi per chi verra' dopo

"Siamo tutti consapevoli che molti degli sforzi che facciamo oggi avranno probabilmente risultati visibili molto tempo dopo che avremo lasciato le nostre posizioni di potere. Lo stiamo facendo comunque, non per noi ma per coloro che verranno dopo di noi". "C'e' qualcuno seduto all'ombra oggi perche' qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa", ha concluso Meloni citando la celebre frase dell'uomo d'affari e filantropo americano Warren Buffet.