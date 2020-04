Coronavirus, Arcuri "usa" lo staff di Speranza. Borrelli ha perso il comando

L'emergenza Coronavirus continua in Italia e mentre si cerca di combattere la malattia, comitati tecnico-scientifici, task force, commissari e super commissari sono al lavoro. Ma chi comanda? Un segnale in questo senso è arrivato dal ministro della salute Speranza, che di fatto - come riporta il Fatto Quotidiano - ha messo alcuni dei suoi uomini nella squadra di Arcuri, togliendo di fatto il controllo all'altro commissario Borrelli, che resta a questo punto responsabile più di facciata, visto che le decisioni cruciali (dalla fornitura di mascherine alle donazioni ai macchinari), verranno tutte gestite dal supercommissario straordinario all'emergenza. Il capo segreteria alla salute Massimo Paolucci avrà di fatto in mano il bancomat dell'emergenza. La cabina di regia lascia la sede della Protezione Civile e si sposta verso quella dell'Inail, anche se in realtà a tirare i fili sarà ancora il ministro della salute Roberto Speranza con tutto il suo staff.