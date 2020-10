Politica

Mercoledì, 7 ottobre 2020 - 10:38:00 Coronavirus, arriva l'ok dalla Camera per la risoluzione di maggioranza Covid: dalla Camera è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Dopo la terza votazione: favorevoli in 253 e contrari in 3

L'aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che impegna il Governo a prorogare lo Stato di emergenza al 31 gennaio 2021, dopo le comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza. Il testo è stato votato alla terza votazione, dopo che ieri pomeriggio per due volte è mancato il numero legale. I voti favorevoli sono stati 253, i contrari 3.