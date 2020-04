Coronavirus,Azzolina: "No a studenti a scuola con la mascherina.Non si riapre"

Il Coronavirus costringe anche gli studenti a casa. Le scuole sono chiuse in tutta Italia e l'emergenza continua. Lo conferma la ministra Lucia Azzolina in un'intervista al Corriere della Sera. "Il governo a giorni - spiega - prenderà una decisione. Ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti". La ministra conferma che gli studenti saranno tutti promossi: "Se lo studente merita 8 avrà 8, se merita 5 avrà 5. La didattica a distanza ci ha permesso di mettere in sicurezza l’anno che altrimenti sarebbe andato perso. Alla fine tutti avranno un voto. Chi risulta insufficiente recupererà il prossimo anno con attività individualizzate. A settembre, dedicheremo le prime settimane al lavoro per chi è rimasto indietro o ha avuto insufficienze. Ma non abbiamo stabilito le date, lo faremo insieme alle Regioni".

Sull'esame orale di maturità Azzolina non chiue all'ipotesi che si possa svolgere in aula. "Ricevo lettere di studenti che mi chiedono un esame in presenza: sarebbe auspicabile, vedremo se si potrà. Escludo l’ipotesi mista: studenti a scuola e professori a casa. Tante le opzioni possibili per la riapertura a settembre. Stiamo valutando tante soluzioni. Sono contraria- prosegue - all’idea di raddoppiare l’orario del personale scolastico. Smettiamo di pensare che un docente lavori solo 18, 24 o 25 ore alla settimana. Se sarà necessaria la didattica a distanza, ci faremo trovare pronti. Non mi piace l’idea di studenti con la mascherina a scuola. E come si fa a chiedere ad un bambino di rispettare la distanza di sicurezza?