Coronavirus: bozza decreto, quarantena equiparata a malattia

"Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, dovuto a COVID-19, è equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento". Lo prevede la bozza del decreto legge con gli aiuti alle imprese e alle famiglie per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

"Per tali periodi il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva", si legge ancora nella bozza.