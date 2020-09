Coronavirus, Draghi: "Servono test di massa e tracciamento"

"Per rilanciare l'economia finché non sarà trovato un vaccino, servono test di massa e poi il tracciamento può essere fatto in seguito a tutti questi test". A spiegarlo è stato l'ex presidente della Bce, Mario Draghi, in un'intervista alla giornata conclusiva del congresso dell'European Society of Cardiology. "Queste due procedure devono diventare normali e quindi essere attuate tutti i giorni e in tutto il mondo", ha sottolineato.

Coronavirus, Draghi: "A pagare i debiti saranno i giovani, investire sull'istruzione"

"Molto del debito" che sarà realizzato per far fronte all'emergenza coronavirus "non sarà ripagato da noi ma da persone che sono molto giovani adesso. Proprio per questo dobbiamo investire nell'istruzione più che possiamo per essere sicuri che i giovani siano preparati a questa nuova società e che non debbano subire altri sacrifici". Ad affermarlo è l'ex presidente della Bce, Mario Draghi nel corso di un'intervista in occasione dell'European Society of Cardiology 2020.

"L'istruzione è un uso produttivo del debito", sottolinea Draghi aggiungendo la necessità di investire anche in "digitalizzazione e in infrastrutture in modo da creare lavoro per i giovani".

Coronavirus, Draghi: "Da governo risposta giusta per ammorbidire l'impatto del Covid"

"I governi hanno dato la giusta risposta con l'aumento del debito e del deficit per ammorbidire l'impatto del Covid". Ad affermarlo l'ex presidente della Bce, Mario Draghi, nel corso di un'intervista nella giornata conclusiva del Congresso della Società Europea di Cardiologia - Escardio 2020. Solo "la scoperta del vaccino eliminerà tante incertezze che ci sono al momento", ha sottolineato.