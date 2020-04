Coronavirus,fase2: Conte dà il via libera all'amore:"Congiunti, formula ampia"

L'emergenza Coronavirus continua, ma non smettono neanche le polemiche sulle interpretazioni della "fase 2". Dal premier Conte è arrivata un'apertura a rivedere i "congiunti", ma questo ha scatenato il caos. Chi sono costoro? Il presidente del Consiglio in serata ha provato a precisare. "Congiunti è una formula un po’ ampia e generica. Che però, ha spiegato il premier, «non significa che si può andare dagli amici in casa altrui e fare delle feste».L’opposizione insorge, - si legge sul Corriere della Sera - ma anche la maggioranza non la prende bene. E mentre su Twitter il giallo dei parenti e degli affini schizza in cima alla classifica delle tendenze, l’Arcigay apre fragorosamente la polemica. «Sconcertati, intervento inaccettabile che taglia fuori ciò che lo Stato non vede o non riconosce», si rammarica a dir poco il segretario generale dell’associazione, Gabriele Piazzoni.

«Se avrei aperto ai fidanzati? Io sì, a tutti quelli che hanno veri moti d’affetto». A onor del vero domenica pomeriggio, presentando il decreto a sindaci e presidenti di Regione, Conte aveva incluso i fidanzati. Ma poi in tv il premier ha di nuovo ristretto il perimetro e il giorno dopo è scoppiato il caos. Raccontano che la decisione di togliere dal testo ogni riferimento ai conoscenti sia stata presa durante il vertice dei capi delegazione, quando la linea dura di Speranza e Franceschini ha prevalso sugli aperturisti, renziani e non. E resta il video in cui Matteo Renzi annuncia che giovedì, nell’aula del Senato, sfiderà Giuseppe Conte: «Abbiamo fatto le unioni civili, crediamo nella libertà, non possiamo permettere allo Stato di decidere chi dobbiamo vedere".