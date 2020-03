Coronavirus, gli annunci di Conte di notte.Svelato il vero motivo della scelta

L'emergenza Coronavirus ha abituato gli italiani a vedere sempre più spesso il premier Giuseppe Conte comparire in televisione per dare "comunicazioni importanti", ma il perchè queste conferenze avvengano sempre a tarda sera quello non era ancora stato chiarito. Così ormai l'idea che Conte compaia in televisione spaventa, perchè i cittadini non sanno cosa potrà dire e temono - come spiega il Fatto Quotidiano - misure estreme, come quella che fece il governo Amato tra il 9 e il 10 luglio 1992, quando fece prelevare forzatamente il 6 per mille dai conti correnti degli italiani. Il motivo è proprio questo, evitare l'effetto anti-panico.

Per questo l'annuncio delle chiusure con l'ultimo decreto è arrivato alle 21.30, è stato fatto per permettere la chiusura ordinata degli esercizi commerciali, interessati alla chiusura dal giorno successivo. Decisione non facile - prosegue il Fatto - perchè quando furono chiuse la Lombardia e altre 14 province con il secondo decreto, ci fu l'assalto ai supermercati, così dopo l'ultimo decreto se pur ingiustificata c'è stata la corsa ai distributori di sigarette, per la paura che si abbassassero anche le saracinesche dei tabaccai, cosa che non è poi avvenuta.