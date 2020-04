Coronavirus, il governo tedesco: "Aiuti con bilancio Ue, Bei e Mes"

"Per principio il governo non commenta i titoli dei giornali". Con queste parole un portavoce del governo tedesco, contattato da Affaritaliani.it nella sede della Cancelleria a Berlino, ha replicato alla richiesta di molti politici italiani di prendere le distanze dal titolo del quotidiano 'Die Welt' di oggi ('La mafia aspetta i soldi Ue')".



"Come il governo tedesco ha ripetutamente sottolineato, la Germania - spiega il portavoce del governo guidato da Angela Merkel - è pronta ad affrontare questa crisi come ha fatto con le precedenti in uno spirito di solidarietà. Oltre agli aiuti bilaterali diretti nella fornitura di attrezzature e trattamenti, disponiamo di strumenti comprovati ed efficaci ai quali la Germania fornisce un contributo significativo e che potrebbero essere adattati se necessario. Questi includono in particolare il bilancio dell'UE, la BEI e il MES", conclude il portavoce del governo federale tedesco.



LA CONFERENZA STAMPA DI ANGELA MERKEL A BERLINO

CONFERMATE LE PAROLE DEL PORTAVOCE AD AFFARITALIANI.IT

Merkel, niente eurobond ma ci sono altre soluzioni - "Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e percio' respingiamo gli eurobond". Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino aggiungendo tuttavia che "ci sono cosi' tanti strumenti di solidarieta' che si possono trovare delle buone soluzioni". La solidarieta' in Europa e' "urgente", ma "su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse", ha concluso la cancelliera tornando sulla richiesta del premier Giuseppe Conte.

Merkel, con Mes, Bei e Sure molti miliardi sul tavolo - Con i tre strumenti "su cui si discute oggi e su cui spero si possa raggiungere un accordo" si mettono a disposizione "molti miliardi di euro". Lo ha detto Angela Merkel, ripetendo che fra il Mes, l'ampliamento della Bei e il programma Sure ci sarebbero forti somme per superare la crisi.

Merkel, d'accordo con Conte su urgenza solidarieta' Ue - "Io ho parlato con Giuseppe Conte e siamo d'accordo sul fatto che serve con urgenza solidarieta' in Europa in una delle ore piu' difficili, se non la piu' difficile. E la Germania e' pronta per la solidarieta'". Lo ha detto Angela Merkel a Berlino in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulla richiesta di Conte di eurobond.

Merkel, l'accordo Ue e' molto vicino, sarebbe un buon segno - "Spero naturalmente che si possa arrivare a un risultato, sarebbe un segnale molto positivo". Lo ha detto Angela Merkel rispondendo a una domanda a Berlino sulla riunione di oggi dell'Eurogruppo. "Fra l'altro e' anche molto vicino", ha aggiunto.

Merkel, d'accordo su programma di ripresa dopo crisi - "Siamo anche d'accordo sul fatto che ci debba essere un programma congiunturale Ue dopo la crisi". Lo ha detto Angela Merkel, parlando degli strumenti sul tavolo dell'eurogruppo. La cancelliera ha sottolineato che si tratta di "un programma di ricostruzione o di ripresa, nel segno dell'economia" e della tutela "dei posti di lavoro". "Anche la Germania partecipera' a questo", ha affermato.