Coronavirus, Maroni: "No a un governo di unità nazionale"

"No, un governo di unità nazionale non serve. Credo invece che serva un super-Commissario europeo con pieni poteri, in deroga a tutti i trattati, per far fronte alla crisi economica senza precedenti che colpirà tutti i paesi europei. E per strabilire nuovi e buoni rapporti con la Cina". Con queste parole l'ex ministro ed ex segretario della Lega Roberto Maroni, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se serva un governo di unità nazionale/larghe intese guidato da Mario Draghi per affrontare la grave crisi economica legata all'emergenza coronavirus.