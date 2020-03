Coronavirus, Meloni: il governo deve dire come rafforza le strutture sanitarie

"La Germania blocca le esportazioni delle apparecchiature mediche per la terapia intensiva, la Francia requisisce tutti i materiali sanitari utili a prevenire il contagio: mentre il resto del mondo si organizza per fare fronte all'emergenza coronavirus in modo concreto, in Italia a meta' febbraio il ministro Di Maio ha regalato due tonnellate di materiali sanitari alla Cina e il sindaco di Firenze Nardella ha donato 250.000 mascherine a Pechino. Il governo deve dire immediatamente come intende reperire tutto il necessario per aumentare la capienza e la capacita' delle strutture sanitarie per far fronte all'emergenza. Il virus avanza e non attende la burocrazia, l'improvvisazione e l'incapacita'". Cosi' la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, su Facebook.