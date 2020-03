Coronavirus, Salvini a spasso per Roma. La replica: “Posso fare la spesa?"

Coronavirus, Salvini: "Passeggiata?" Anch'io faccio la spesa

"Non era una 'passeggiata'. Penso di avere il diritto di fare la spesa sotto casa anche io...". Così Matteo Salvini replica, in una diretta su Facebook, alle polemiche sorte dopo la pubblicazione di una foto che lo ritrae in una strada di Roma. "Non andavo a vedere quanto è bella San Pietro. Come tutti i mortali esco per andare in farmacia o per andare a fare la spesa", aggiunge il leader della Lega. "A meno che - annota - a sinistra non ritengano che Matteo Salvini non può fare la spesa. Apriamo e chiudiamo questa parentesi".

Coronavirus, Mastella: Salvini non venga a contagiarci al Sud

“Se la foto, che oggi campeggia su alcuni giornali, che vede Salvini a passeggio con la fidanzata per le vie di Roma senza mascherina e con aria da scampagnata al sole della Capitale non è un fotomontaggio ed è di ieri, come mi riferiscono fonti accreditate da me interpellate, è un episodio vergognoso". Anche Clemente Mastella prende posizione e mette a paragone "noi sindaci a pregare i nostri concittadini a non uscire di casa, a smazzarci per controllare il più possibile che nessuno giri come se fossimo a Pasquetta, e Salvini, disinvoltamente, va a passeggio senza precauzioni. Una autentica vergogna". "Famiglie che fanno sacrifici a stare in casa. In case assai spesso piccole e con scarsissimi conforti, a vedere questa scena loro e tanti di noi siamo rimasti allibiti", ribadisce il sindaco di Benevento. "I leader veri, quelli che ho conosciuto nella mia lunga esperienza politica, avrebbero dato l’esempio, non il cattivo esempio. Se ne resti al Nord, non venga a contagiarci al Sud. Ma al Nord c'è sofferenza, paura, dolore, morti. No, meglio per lui Roma, il sole di Roma. Io resto a casa”, conclude.