Coronavirus, Salvini: "la Cina cresce, a pensare male si fa peccato ma..."

"Il virus è arrivato dalla Cina in tutto il mondo, e oggi leggiamo che l’economia cinese è l’unica al mondo a crescere, e di tanto. A pensare male si fa peccato ma...". Con queste parole il leader della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it se si sia fatto un'idea sull'origine di questo virus e su come sia arrivato nel nostro Paese.



"PRIMA SI RIPARTE MEGLIO E'" - "Rispettando tutte le norme di sicurezza e la tutela della salute, che viene prima di tutto, prima imprenditori, lavoratori e commercianti tornano a uscire e produrre, meglio sarà per l’Italia". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it se, nel caso in cui fosse il presidente del Consiglio, lascerebbe le restrizioni fino al 3 maggio come previsto o inizierebbe a riaprire qualcosa. "In tutto questo dramma, l’assenza e la lontananza dell’Europa sono incredibili, ora si prendono altri dieci giorni per decidere. Alla faccia dell’Unione e della velocità", afferma l'ex ministro dell'Interno.