Coronavirus, Santelli: "Al Sud servono strumenti che non arrivano"

"Abbiamo circa 100 posti predisposti per essere adibiti a terapia intensiva, ma mancano gli strumenti, come i ventilatori: me li deve dare il governo, e non mi arrivano". A dirlo il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, nel corso di un collegamento con la trasmissione "Storie Italiane" su Raiuno. "In questo momento - ha sostenuto Santelli - il governo, la Protezione civile, il commissario Arcuri stanno distribuendo dispositivi e attrezzature in relazione al numero dei contagiati, e questo vuole dire che per il 90% va alle regioni del Nord che sono particolarmente provate. Noi abbiamo due Italie: quella con il contagio dilagante e quella che sta cercando di evitare il contagio, con questa suddivisione a quella che sta cercando di evitare il contagio arrivano le briciole. Stiamo avendo da 3-4 giorni le mascherine, ma non abbiamo i dispositivi, non abbiamo le tute, non abbiamo quello che dobbiamo fornire al 118 e agli ospedali, non abbiamo le attrezzature sanitarie. O cambia questo sistema di distribuzione oppure - ha proseguito il presidente della Regione Calabria - ci troveremo tra poco purtroppo a fronteggiare situazioni molto difficili"

Il presidente della Regione Calabria Santelli: "Una parte rilevante degli strumenti va anche al Sud"

Santelli ha poi evidenziato: "Mancano gli strumenti, li chiedo da un mese, ora che è scoppiato il guaio serio nelle Rsa, sto continuando a premere. Il commissario Arcuri - ha sostenuto il presidente della Giunta calabrese - ha chiesto in Conferenza Stato Regioni di dare attenzione al Sud, ma non c'è stata molta solidarietà. E' un tema di politica nazionale. A questo punto chiedo che il governo, il ministro della Salute, il ministro Boccia assumano la responsabilità di dire che una parte rilevante va anche al Sud per predisporre le strutture".