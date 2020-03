Coronavirus, Taormina denuncia governo e tecnici

"Volevo comunicarvi che ho presentato la denuncia contro governo e tecnici per la mala gestione dell’emergenza coronavirus", annnuncia su Facebook l'avvocato Carlo Taormina. "Ho risposto alla mia coscienza sconvolta dalla uccisione di migliaia di cittadini e alle richiesta di centinaia di migliaia di cittadini che mi hanno contattato via social e moltissimi anche telefonicamente. Mi piace ricordare che molti medici e virologi mi hanno manifestato condivisione delle causali della denunzia e mi hanno fornito documenti scientifici di assoluta attendibilità che fanno da supporto alla denunzia ora in mano dell’autorità giudiziaria di Roma. Speriamo che questo non sia il problema", conclude l'ex deputato.