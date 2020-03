Coronavirus,troppi poteri al commissario Arcuri.Borrelli minaccia dimissioni

Coronavirus,troppi poteri al commissario Arcuri.Borrelli minaccia le dimissioni

Il Coronavirus resta un'emergenza in Italia. Per questo il governo è corso ai ripari con la nomina di un commissario. Ma questa decisione ha rischiato di far saltare il banco. Nella bozza del decreto - scrive il Corriere della Sera - è spuntata una norma che assegna ampi poteri al nuovo commissario all'emergenza Domenico Arcuri. Questa decisione non è stata presa bene dai vertici della Protezione Civile e si è arrivati ad un passo dalla rottura, con la minaccia di dimissioni dei vertici, ma alla fine si è trovato un compromesso che ha fatto rientrare un po' la questione, ma solo parzialmente, lasciando delle scorie sul terreno".