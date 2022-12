Corruzione, lobby e Parlamento Ue. Nomi e numeri di chi "opera" a Bruxelles

Siamo ancora imbarazzati e stupiti che la corruzione sia entrata a far parte del vivere quotidiano o pensiamo di poterci convivere serenamente?



La corruzione indica, in senso generico fisico-biologico un processo di degenarazione e decomposizione. In ambito sociale è riferito più specificamente alla condotta di un soggetto che induce qualcuno, in cambio di oppure di altre utilità e/o vantaggi, ad agire contro i propri doveri ed obblighi. Il fenomeno ha molte implicazioni, soprattutto dal punto di vista sociale e giuridico. Wickipedia.it



Cosa è successo in questi giorni? Si parla apertamente di corruzione da parte di membri del Parlamento Europeo di ex membri e comunque di persone che operano con la nostra Istituzione tutti i giorni. La domanda che ci poniamo è: siamo ancora imbarazzati e stupiti che la corruzione sia entrata a far parte del vivere quotidiano o pensiamo di poterci convivere serenamente? Le motivazioni che hanno indotto i nostri Rappresentanti o ex non sono di nostra competenza, ma un dubbio mi assale: lo sapevate che esistono “Gli accrediti delle lobby per accedere al parlamento europeo 17 gennaio 2017 Senza categoria Le organizzazioni iscritte al registro per la trasparenza devono dichiarare di quanti pass dispongono e i nomi delle persone autorizzate a entrare nei locali del parlamento. Una società di consulenza con sede in Belgio ne ha il maggior numero?” Sapete quante sono 3488! Questa notizia ai più è sconosciuta, ma vediamo se cosa c’è nel dettaglio.









Sicuramente non c’è niente di illegale, ma cosa si evince da questi elenchi? Che ci sono un sacco di persone che portano avanti le istanze di aziende, associazioni ecc., quindi se ho bisogno di portare aventi una mia istanza lo devo chiedere al Parlamentare o costituirmi in lobby o usarne una esistente?Non dovrebbero essere loro a garantire la realizzazione dei “desiderata” della Comunità? Allora mi sorge un dubbio: ma le campagne elettorali (anche abbastanza costose per i partiti ed i candidati) servono solo ad avere un parlamentare in più o servire al meglio il popolo Europeo? Il dubbio è strisciante, ma mi piacerebbe avere una risposta esaustiva in merito a queste perplessità. O, forse, bisogna ricorrere sempre ai proverbi latini? Homo homini lupus – L’uomo è lupo per l’altro uomo (Asinara di Plauto II, 4, 88)