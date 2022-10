Eletti in Parlamento, telenovela finita. Esclusivo: verbale della Cassazione

Leggi i nomi di chi è stato eletto



L’ufficio elettorale della Corte di Cassazione ha finito di controllare i voti comunicati dai seggi dopo lo scrutinio e comunicato i nomi di tutti i parlamentari eletti. Negli ultimi giorni la Corte di Cassazione ha dovuto risolvere molti problemi causati dai meccanismi che regolano la legge elettorale, il “Rosatellum”.



Sono stati definiti tutti i seggi assegnati sulla base delle pluricandidature, cioè di candidati che si sono presentati sia nei collegi uninominali che al proporzionale. Tra i 245 eletti con il sistema proporzionale, 19 sono stati eletti in sostituzione di candidati vincitori nei collegi uninominali, 18 in sostituzione degli eletti in più collegi proporzionali.

