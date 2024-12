Corteo a Roma contro il decreto sicurezza e il governo: «Siamo 50 mila»

Ddl sicurezza: corteo Roma, petardi contro ambasciata Germania

“Free Gaza, free Palestine, Eni complice, assassini”: queste le scritte fatte da alcuni pro Pal al passaggio del corteo a Roma contro il ddl sicurezza a largo Amilcare Ponchielli, su una stazione di benzina Eni. Mentre alcuni movimenti del diritto all’Abitare passando per via San Martino della Battaglia hanno lanciato dei petardi sul portone dell’ambasciata di Germania.

Ddl Sicurezza: Sensi (Pd), piazza per no e rivendicare democrazia

"Migliaia e migliaia di persone in piazza oggi a Roma non solo per dire il loro, il nostro, No al ddl Sicurezza", dice Filippo Sensi a margine della manifestazione. Una partecipazione, quella del senatore Pd, anche "per rivendicare la città come luogo di libertà e la testa come primo presidio di democrazia".

Ddl Sicurezza: organizzatori corteo Roma, ‘siamo 50.000

“Siamo circa 50.000”: quando il corteo contro il ddl Sicurezza è giunto all’altezza di piazza Galeno, a Roma, arriva l’annuncio degli organizzatori della Rete no ddl Sicurezza.



Ddl sicurezza: flashmob di Amnesty durante corteo, ‘proteggo la protesta’

‘Sicurezza? No minaccia alla libertà di espressione’; ‘Sicurezza? No minaccia al diritto di protesta pacifica’; ‘Proteggere il diritto di protesta’. Amnesty International, durante la manifestazione a Roma contro il ddl sicurezza, dà vita ad un flashmob all’altezza di piazza Galeno, a Roma. Gli attivisti si sono inginocchiati alzando i cartelli, gialli con le scritte nere (i colori dell’organizzazione), per chiedere di proteggere la protesta, come si legge nel grande striscione alle loro spalle.

Conte al corteo contro dl sicurezza: Scendiamo in piazza, sicurezza non significa reprimere dissenso