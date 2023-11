Covid, Alemanno: "8 novembre in piazza per istituire commissione inchiesta"

“Mercoledì 8 Novembre alle 11.30 in piazza della Rotonda a Roma il Forum dell’Indipendenza Italiana manifesterà per richiedere l’immediata attivazione della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla Pandemia Covid. L’inizio dei lavori, promessa elettorale di tutta la maggioranza, è fermo al palo da un anno. Il relativo DDL è stato già approvato dalla Camera ma ha subìto uno stop per le modifiche in Senato, dove vi è stata la rimozione di alcune delle sue aree d’indagine; il timore è che questo iter venga ulteriormente rallentato non solo dalla sinistra e dal M5S, ma anche dalla stessa coalizione di governo.

Non vogliamo che il nostro Paese si trovi di nuovo impreparato davanti ad un altro evento straordinario come una pandemia”, lo ha dichiarato Gianni Alemanno, portavoce del Forum dell’Indipendenza Italiana

La manifestazione si svolgerà dalle ore 11.30 alle ore 13 a Roma, in piazza della Rotonda e vedrà la partecipazione del Dott. Joseph Tritto, Dott. Andrea Stramezzi, Dott. Alberto Donzelli ed altri protagonisti della lotta per la difesa dei diritti dei malati durante la pandemia.