Covid, Briatore: "Governo avanti a colpi di decreti. Parlamento esonerato"

Come sta? "Bene, bene", risponde Flavio Briatore con tono deciso ma sbrigativo. Il patron del Billionaire, interpellato da Affaritaliani.it, non risparmia critiche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, come lui, ha conosciuto direttamente il Covid-19. "Il gesto di togliersi la mascherina quando è tornato alla Casa Bianca non mi è sembrato appropriato, io non l'avrei fatto. Loro hanno molti contagi ed è ora che inizino a fare come noi e andare in giro con la mascherina".



Briatore non risparmia critiche al governo Conte per il decreto con il quale ha prolungato lo stato di emergenza al 31 gennaio del 2021. "Non è una scelta giusta. C'è un commissario, Domenico Francesco Arcuri, che può fare quello che vuole. Poteva prendere lui questa decisione. Esonerare sempre il Parlamento con tutte queste date che si susseguono non mi sembra corretto. Ma questo fanno, ormai vanno avanti a colpi di decreti".



Scaricherà l'app Immuni? "Certo che lo farò, ma io vivo in Francia e quindi scaricherò l'app francese, non quella italiana". Infine il vaccino sull'influenza stagionale, raccomandato più che mai quest'anno. Lei lo farà? "E' da fare, certo, se ci fosse però. Loro vanno in televisione e dicono di fare il vaccino, poi non è possibile trovarlo da nessuna parte, anche per chi lo ha prenotato in farmacia", conclude Briatore.