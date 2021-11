Covid, Green Pass solo a chi ha fatto la terza dose. Ecco da quando

Covid, Green Pass, vaccinazioni, bambini fascia 5-11 anni... Tutte le misure in arrivo. Linea dura del governo Draghi

E' corsa il contro il tempo. La situazione drammatica del Covid in Europa, con i contagi giornalieri che hanno sfondato quota 50mila in Germania e l'Est del Vecchio Continente che vive uno dei momenti peggiori dall'inizio della pandemia, spingono il governo Draghi ad accelerare. Prima di tutto la terza dose. Via libera alla somministrazione a breve in molte farmacie e riapertura degli hub, oltre all'ok anche per gli over 40 dal primo dicembre.



Sempre dall'inizio del prossimo mese, salvo colpi di scena, dovrebbe esserci il via libera alla vaccinazione - due Pfizer, a distanza di 21 giorni, pari a un terzo delle dosi per gli adulti - per i bambini da 5 a 11 anni. Il tutto con l'estensione dello stato di emergenza almeno fino al 31 marzo, così come l'obbligatorietà del Green Pass anche per il 2023. Ma la verà novità, come spiegano fonti qualificate, che serve proprio ad accelerare l'iter delle somministrazioni, è il rilascio del Green Pass solo se dopo aver fatto la terza dose di vaccino.



Per motivi organizzativi e per permettere alle persone di recarsi nei centri vaccinali, probabilmente la svolta non ci sarà dal primo gennaio, ma, in base all'andamento dei contagi, del numero delle vittime e dei ricoveri (soprattutto in terapia intensiva), il rilascio del Green Pass, anche per recarsi nei luoghi di lavoro), solo dopo la somministrazione della terza dose avverrà dal primo febbraio o dal primo marzo. Ovviamente solo nel caso in cui siano passati sei mesi dalla seconda dose. In sostanza, chi si è vaccinato in ottobre avrà tempo ancora fino ad aprile.



Sempre verso la fine dell'inverno, potrebbe, condizionale d'obbligo, scattare anche la chiusura della scuola per i bambini della fascia 5-11 non vaccinati, in particolare per i piccoli delle materne (considerando che nella fascia 0-6 non sono previsti i dispositivi di protezione come le mascherine). Il quadro si chiude con il passaggio probabile di alcune Regioni a breve in zona gialla (almeno) e il possibile lockdown duro per il periodo di Natale per chi non ha mai fatto nemmeno una dose di vaccino.