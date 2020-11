Covid, Zaia: "Da noi il capitolo autonomia non si è mai chiuso"

Covid, Luca Zaia: "Autonomia? Un capitolo sempre aperto"

"Penso sia abbastanza aleatorio pensare che ci sia un algoritmo preciso in grado di fornire un quadro della realtà preciso. Di questi tempi ci vuole anche tanto buon senso. Noi, come regione Veneto, abbiamo portato avanti l’ordinanza della zona gialla plus e per ora sta funzionando"- così il presidente della regione Veneto a Mattino 24 su Radio 24, Luca Zaia, interviene sulle decisioni del governo a proposito delle collocazioni regionali in base ai colori- aggiungendo- "prima o poi penso che questo metodo debba essere modificato".

In tema di competenze e federalismo, rifacendosi alla recente proposta di governo di un possibile accentramento progressivo, dichiara: "Penso sia assurdo introdurre la clausola di competenze centralizzate. In Germania può avere un senso, in Italia no. Da gennaio le regioni italiane hanno sempre votatao a favore del governo, senza mai tirarsi indietro"- facendo notare- "da noi il capitolo dell’autonomia non si è mai chiuso, bisogna fare dei passi avanti, altrimenti se vogliamo rimanere al medioevo rimaniamo al medioevo, basta dirlo".

Covid, Zaia: "Siamo pronti per la distribuzione del vaccino"

Infine, sul tema della distribuzione del vaccino: "Ovviamente le forniture arrivano dal governo, una volta che le dosi entreranno nella regione Veneto, sarà nostro dovere mettere insieme una rete efficace, capace di sottoministrare le dosi a più quanti cittadini possibili- precisando- "il nostro sistema sarà messo per l'ennessima volta di fronte a una prova. Già ora si trova sotto stress per il difficile tracciamento: ogni giorno ci sarebbero almeno 34mila persone da testare, la fortuna è avere i test rapidi e non solo molecolari. Ma la nostra macchina è ben collaudata, e lo sarà anche per la distribuzione".

Per poi concludere- volgendo lo sguardo verso ovest negli Usa- "Il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America sarà Joe Biden. Vorrei poi slegarmi da questo dibattito, perchè penso non abbia senso: avremo un nuovo presidente, punto".