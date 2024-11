Bologna, Crippa (Lega) ad Affaritaliani.it: "Capotreno aggredito? Landini campione di scioperi al venerdì ma pugni in faccia a lavoratori"

"Landini e Bombardieri si schierino davvero con i lavoratori difendendo la loro sicurezza e quella dei passeggeri. Ma non con le passerelle degli scioperi fatti di venerdì che danneggiano i cittadini, bensì con i fatti sostenendo l'azione del governo e del ministero dell'Interno"



"Il capotreno pestato fino a perdere due denti da un ragazzo nordafricano, così almeno scrivono alcuni organi di stampa, nel Bolognese riporta rende ancora più necessario l'ottimo lavoro che stanno facendo il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario Nicola Molteni", afferma ad Affaritaliani.it Andrea Crippa, vice-segretario della Lega. "La direzione del governo e del Viminale è corretta. Più controlli su tutti i mezzi pubblici ed espulsioni anche di massa, Trump insegna, per gli immigrati che commettono reati. E via la cittadinanza se si tratta di immigrati con cittadinanza italiana. La sicurezza è un bene primario".



"I sindacati, soprattutto il signor Landini e il signor Bombardieri, proclamano scioperi sempre di venerdì (weekend lungo) e su questo sono bravissimi, campioni mondiali. Poi i pugni in faccia li prendono i lavoratori. Visto che Cgil e Uil sono complici dell'immigrazione clandestina incontrollata che tanto piace alla sinistra, Landini e Bombardieri si schierino davvero con i lavoratori difendendo la loro sicurezza e quella dei passeggeri. Ma non con le passerelle degli scioperi fatti di venerdì che danneggiano i cittadini, bensì con i fatti sostenendo l'azione del governo e del ministero dell'Interno", conclude Crippa.