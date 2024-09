Crippa (Lega): "Pd e M5S corresponsabili dei crimini. Controllo militare capillare del territorio"

Sicurezza, Crippa (Lega) ad Affaritaliani.it: "Siamo ormai all'emergenza nazionale e il buonismo della sinistra che attacca i provvedimenti del governo come eccessivi dimostra come Pd e M5S siano corresponsabili dei crimini"



"La sinistra buonista blatera, il governo fa i fatti. La sicurezza sta diventando una delle principali priorità del Paese", afferma ad Affaritaliani.it il vice-segretario della Lega Andrea Crippa all'indomani del via libera della Camera al Dl Sicurezza. "L'ultimo intervento del governo va nella giusta direzione ma occorre fare ancora di più. Il problema ormai non sono solo le grandi città come Milano, Roma e Napoli - guarda caso tutte governate da sindaci di sinistra che pensano a far soldi con le multe colpendo i cittadini onesti e ignorano l'allarme criminalità - ma anche le città medie e piccole, da Nord a Sud".



"Bande di baby gang e bande spesso di immigrati irregolari terrorizzano i cittadini, rapinano le persone, commettono furti in negozi e nelle case. Soprattutto nelle città dei buonisti di sinistra, un esempio su tutti Bergamo. Siamo ormai all'emergenza nazionale e il buonismo della sinistra che attacca i provvedimenti del governo come eccessivi dimostra come Pd e M5S siano corresponsabili dei crimini, dei furti, delle rapine e di molti atti di violenza. Proprio il loro lassismo sulla sicurezza e sull'immigrazione irregolare ha reso molte città e molti comuni invivibili e, di fatto, una sorta di Far West".



"Ora basta. Basta davvero. Il governo sta facendo tanto con l'ottimo lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni ma serve assolutamente un ulteriore utilizzo, massiccio e diffuso, dei militari nelle strade. Inutile che stiano nelle caserme. Polizia e carabinieri, oltre alle varie polizie locali, non bastano più per garantire la sicurezza dei cittadini. E non basta presidiare Termini o la Centrale di Milano. Serve un controllo militare capillare del territorio, dalle grandi città ai piccoli comuni per dare e garantire sicurezza ai cittadini per bene. Il resto sono chiacchiere dei buonisti di sinistra che pensano difendere Caino e massacrano Abele. Irresponsabili e corresponsabili dei crimini", conclude Crippa.



Leggi anche/ Ex Ilva, solo tre manifestazioni di interesse per l'intero gruppo: 13 le aziende in gara per Taranto - Affaritaliani.it