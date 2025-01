Caos treni a Milano, Crippa (Lega) ad Affaritaliani.it: "Il guasto ce l'hanno nei loro organigrammi di potere i partiti delle opposizioni"

"Non ci sono mai stati così tanti investimenti e lavori in corso sulle infrastrutture e sul trasporto come da quando Salvini è ministro"



"Il guasto ce l'hanno nei loro organigrammi di potere i partiti delle opposizioni che in queste ore stanno attaccando vergognosamente Matteo Salvini per i ritardi e le cancellazioni sulla linea ferroviaria a causa di un guasto, che secondo le prima indicazioni della Polfer, in base ai rilievi tecnici, avrebbe riguardato un danno alla linea aerea che sarebbe stato causato da un treno in partenza, questa mattina, a Milano, poco dopo le 7". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vice-segretario della Lega Andrea Crippa dopo i durissimi attacchi delle opposizioni al vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture per i ritardi nella circolazione ferroviaria a causa di una guasto alla stazione centrale di Milano.



"Il ministro Salvini, ricordo agli incompetenti e disinformati esponenti della sinistra, lavora 14 ore al giorno per efficientare e migliorare le linee non solo ferroviarie ma di qualunque tipo di trasporto si tratti in Italia. Non ci sono mai stati così tanti investimenti e lavori in corso sulle infrastrutture e sul trasporto come da quando Salvini è ministro. E' palese che gli esponenti delle opposizioni siano in totale malafede e cerchino ogni appiglio solo per attaccare il ministro Salvini. Se accade un guasto tecnico alle 7 del mattino che cosa può fare il ministro? Che cosa avrebbero fatto al suo posto i chiacchieroni come Schlein, Conte, Renzi e tutti gli altri esponenti di una sinistra che sa solo odiare, attaccare e non fare il bene del Paese? Sono domande alle quali loro, sinistri dominati dall'ira e dal rancore, devono dare risposta. Quanti investimenti ha fatto il Pd in tutti gli anni che ha governato nelle infrastrutture? Zero, o quasi. E allora silenzio, rispetto ed evitare sterili e inutili polemiche politiche che sono assolutamente pretestuose e anche, lasciatemi dire, vergognose", conclude Crippa.



